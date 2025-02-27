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Екс-росіянка, що перемогла Костюк, вибила Калініну з турніру в Мексиці

Фото: Ангеліна Калініна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Обидві українки, що стартували на турнірі WTA 500 в мексиканській Меріді, залишили змагання, програвши одній суперниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Меріда, WTA 500, друге коло

Ангеліна Калініна – Дар'я Севілл – 6:4, 2:6, 2:6

На цьому етапі змагань ми чекали українського дербі. Перша вітчизняна ракетка Марта Костюк повинна була грати проти четвертої – Ангеліни Калініної. Але не склалося. Розбила мрії 121-ша ракетка світу Дар'я Севілл з Австралії. Розпочавши змагання з кваліфікації, вона спочатку зупинила Костюк (19-та в світі), а потім – і Калініну (52-га).

Справедливості ради зазначимо, що Севілл – не якийсь ноунейм у світовому тенісі. В оману може ввести нове прізвище тенісистки, яке вона отримала після заміжжя. Раніше всі знали спортсменку, як Дар'ю Гаврилову. До 2015-го року вона виступала під російським прапором, потім перебралась до Австралії. Свого часу Гаврилова входила до топ-20 у рейтингу WTA.

Тепер екс-росіянка у третьому колі зіграє з 11-ю в світі іспанкою Паулою Бадосою.

Щодо українок, то наступним змаганням за участю найкращих вітчизняних тенісисток стане великий турнір WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Він стартує 5 березня. Там у основі зіграють Еліна Світоліна, яка наступного тижня поверне собі статус першох ракетки України. А також – Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

До слова, в Північній Америці стартувала МЛС, де разом з Мессі виступають чотири українські футболісти.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська