Экс-россиянка, победившая Костюк, выбила Калинину с турнира в Мексике

Мерида, WTA 500, второй круг

Ангелина Калинина - Дарья Сэвилл - 6:4, 2:6, 2:6, 2:6

На этом этапе соревнований мы ждали украинского дерби. Первая отечественная ракетка Марта Костюк должна была играть против четвертой - Ангелины Калининой. Но не сложилось. Разбила мечты 121-я ракетка мира Дарья Сэвилл из Австралии. Начав соревнования с квалификации, она сначала остановила Костюк (19-я в мире), а затем - и Калинину (52-я).

Справедливости ради отметим, что Сэвилл - не какой-то ноунейм в мировом теннисе. В заблуждение может ввести новая фамилия теннисистки, которую она получила после замужества. Ранее все знали спортсменку, как Дарью Гаврилову. До 2015-го года она выступала под российским флагом, затем перебралась в Австралию. В свое время Гаврилова входила в топ-20 в рейтинге WTA.

Теперь экс-россиянка в третьем круге сыграет с 11-й в мире испанкой Паулой Бадосой.

Что касается украинок, то следующим соревнованием с участием лучших отечественных теннисисток станет большой турнир WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Он стартует 5 марта. Там в основе сыграют Элина Свитолина, которая на следующей неделе вернет себе статус первой ракетки Украины. А также - Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.