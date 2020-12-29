Экс-"регионалу" объявили подозрение: участвует в информационной войне против Украины

Фото: Алексей Журавко (most ks ua)

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение бывшему нардепу от Партии регионов Алексею Журавко. Его подозревают в создании террористической организации, а также действиях, направленных на свержение конституционного строя Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

На сайте СБУ говорится о том, что бывший депутат с начала российской агрессии поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса, а с января 2015 проживает в России.

"Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности в Херсонской области. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым", - говорится в сообщении.

СБУ продолжает досудебное расследование, Журавко объявлен в розыск.

Отметим, Журавко активно ведет свой Facebook и Telegram-канале, регулярно критикуя Украину с пророссийских позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила 11 агентов российских спецслужб.

Также стало известно, что ФСБ ищет компромат на главу разведки Украины с привлечением украинских предателей.