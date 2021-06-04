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Экс-"регионал" Левченко вернулся в Украину. Его подозревали в сепаратизме

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Киев, Пятница 04 июня 2021 12:46
Экс-"регионал" Левченко вернулся в Украину. Его подозревали в сепаратизме Фото: бывший народный депутат Николай Левченко (скрин ютуб канал Первый канал)
Автор: Олег Черныш

В Украину вернулся бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, которого подозревали в сепаратизме. Ранее уголовное дело в отношении него было закрыто и его сняли с розыска.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В пресс-службе отметили, что ранее в этом году по представлению старшего следователя Национальной полиции оперативно-розыскное дело в отношении Левченко было закрыто и его сняли с розыска.

В 2014 году СБУ начала против него уголовное производство по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В 2015 году Левченко сообщили о подозрении и суд дал разрешение на его задержание. Но впоследствии Генпрокуроратура передала дело полиции.

"Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Национальной полиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства", - отметили в СБУ.

При этом в Службе безопасности выступают за то, что все лица, которые своими действиями способствовали Российской Федерации должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении.

Отметим, Левченко был объявлен в розыск в январе 2015 года.

Напомним, летом 2019 года сняли с розыска Юрия Иванющенко - бывшего депутата от Партии регионов и близкого соратника беглого экс-президента Виктора Януковича. Это произошло после того, как в отношении него были закрыты все уголовные дела.

До этого сняли с розыска бывшего депутата от Партии регионов Сергея Кацубу и бывшего главу правления "Брокбизнесбанка" Александра Дынника, который считался банкиром олигарха Сергея Курченко.

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