Екс-"регіонал" Левченко повернувся до України. Його підозрювали в сепаратизмі

До України повернувся колишній народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко , якого підозрювали в сепаратизмі. Раніше кримінальну справу стосовно нього було закрито і його зняли з розшуку.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

У прес-службі зазначили, що раніше цього року за поданням старшого слідчого Національної поліції оперативно-розшукову справу стосовно Левченка було закрито і його зняли з розшуку.

У 2014 році СБУ почала проти нього кримінальне провадження за статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

У 2015 році Левченку повідомили про підозру і суд дав дозвіл на його затримання. Але згодом Генпрокуроратура передала справу поліції.

"Процесуальним керівником у справі в квітні 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому поточного року слідчі Національної поліції самі прийняли рішення про закриття кримінального провадження", - зазначили в СБУ.

При цьому в Службі безпеки виступають за те, що всі особи, які своїми діями сприяли Російській Федерації мають понести покарання в рамках закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямку.

Зазначимо, Левченка було оголошено в розшук у січні 2015 року.