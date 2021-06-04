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Екс-"регіонал" Левченко повернувся до України. Його підозрювали в сепаратизмі

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 12:46
Екс-"регіонал" Левченко повернувся до України. Його підозрювали в сепаратизмі Фото: колишній народний депутат Микола Левченко (скрін ютуб канал Перший канал)
Автор: Олег Черниш

До України повернувся колишній народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко, якого підозрювали в сепаратизмі. Раніше кримінальну справу стосовно нього було закрито і його зняли з розшуку.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

У прес-службі зазначили, що раніше цього року за поданням старшого слідчого Національної поліції оперативно-розшукову справу стосовно Левченка було закрито і його зняли з розшуку.

У 2014 році СБУ почала проти нього кримінальне провадження за статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

У 2015 році Левченку повідомили про підозру і суд дав дозвіл на його затримання. Але згодом Генпрокуроратура передала справу поліції.

"Процесуальним керівником у справі в квітні 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому поточного року слідчі Національної поліції самі прийняли рішення про закриття кримінального провадження", - зазначили в СБУ.

При цьому в Службі безпеки виступають за те, що всі особи, які своїми діями сприяли Російській Федерації мають понести покарання в рамках закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямку.

Зазначимо, Левченка було оголошено в розшук у січні 2015 року.

Нагадаємо, влітку 2019 року зняли з розшуку Юрія Іванющенка - колишнього депутата від Партії регіонів і близького соратника екс-президента-втікача Віктора Януковича. Це сталося після того, як відносно нього були закриті всі кримінальні справи.

До цього зняли з розшуку колишнього депутата від Партії регіонів Сергія Кацубу і колишнього голову правління "Брокбізнесбанку" Олександра Динника, який вважався банкіром олігарха Сергія Курченка.

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