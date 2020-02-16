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Екс-прокурори США вимагають відставки глави Мін'юсту

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 21:00
Екс-прокурори США вимагають відставки глави Мін'юсту
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

У США понад 1100 колишніх прокурорів і екс-співробітників міністерства юстиції вимагають відставки глави Мін'юсту через справу Роджера Стоуна

У США понад 1100 колишніх прокурорів і екс-співробітників міністерства юстиції країни 16 лютого опублікували лист, в якому заявили, що президент США Дональд Трамп і міністр юстиції Вільям Барр порушили принцип неупередженості в справі Роджера Стоуна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист.

Роджер Стоун вважається близьким прихильником і особистим другом президента США Дональда Трампа. До серпня 2015 року він працював в його передвиборному штабі.

Нагадаємо, Стоун був заарештований у Флориді в січні 2019 року за звинуваченням в дачі неправдивих свідчень у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора по Росії Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Кремлем і передбачуваного втручання РФ у президентські вибори 2016 року в США.

Суд визнав Стоуна винним за всіма сімома пунктами звинувачення у справі про дачу неправдивих свідчень Конгресу. Стоун звинувачувався у брехні Конгресу США в ході свідчень під присягою, а також в перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Присяжні погодилися з обвинуваченням, що Стоун брехав комітету Палати представників з розвідки, щоб "приховати непривабливу правду" про своє спілкування з сайтом WikiLeaks.

Звинувачення заявляло, що Стоун мав намір отримати у сайту компрометуючу інформацію про демократів, щоб допомогти Дональду Трампу в передвиборній кампанії. Крім того, Стоуна звинувачували в спробі заблокувати показання інших свідків в конгресі і в приховуванні документів від конгресу.

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