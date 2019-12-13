Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве

Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Во время штурма его дома в августе снайпер выстрелил в сотрудника спецназа из винтовки, оформленной на Атамбаева

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве начальника спецназа "Альфа" во время штурма его дома в Кой-Таше в августе 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kloop.

По версии Министерства внутренних дел Киргизии, в начальника службы спецназа Усена Ниязбекова выстрелили из снайперской винтовки, которая была оформлена на Атамбаева. Спецназовец получил смертельное ранение в грудь.

В парламенте Киргизии считают, что ответственность за события в Кой-Таше "целиком и полностью лежит" на экс-президенте и его сторонниках.

"Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти", - заявил депутат парламента Тынчтык Шайназаров.

Напомним, в Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален и сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

Также, после штурма дома бывшего президента Киргизии внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

Добавим, что 9 августа экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву было предъявлено обвинение в коррупции. По его словам, следователь Министерства внутренних дел Киргизии предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.