Екс-президента Киргизії звинуватили у вбивстві

Фото: Алмазбек Атамбаєв (kremlin.ru)

Під час штурму його будинку в серпні снайпер вистрілив у співробітника спеціального призначення з гвинтівки, оформленої на Атамбаєва

Колишньому президенту Киргизії Алмазбеку Атамбаєву офіційно пред'явили звинувачення у вбивстві начальника спецназу "Альфа" під час штурму його будинку в Кой-Таші в серпні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kloop.

За версією Міністерства внутрішніх справ Киргизії, начальника служби спецназу Усена Ниязбекова вистрілили з снайперської гвинтівки, яка була оформлена на Атамбаєва. Спецназівець отримав смертельне поранення у груди.

У парламенті Киргизії вважають, що відповідальність за події в Кой-Таші "цілком і повністю лежить" на екс-президента і його прихильників.

"Атамбаєв і його прихильники намагалися дискредитувати державну владу і готували масові заворушення. Відповідальність за події 7 і 8 серпня в селі Кой-Таш цілком і повністю лежить на Атамбаеве та його прибічників, які планували збройний опір законним діям співробітників правоохоронних органів і подальший насильницьке захоплення влади", - заявив депутат парламенту Тынчтык Šajnazarov.

Нагадаємо, в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений і прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

Також, після штурму будинку колишнього президента Киргизії всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

Додамо, що 9 серпня екс-президента Киргизії Алмазбеку Атамбаєву було пред'явлено звинувачення в корупції. За його словами, слідчий Міністерства внутрішніх справ Киргизії пред'явив обвинувачення у кримінальній справі про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва.