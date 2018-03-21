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Інтерв'ю

Екс-президенту Франції пред'явили звинувачення

НовиниПолітика    21.03.2018 - 23:54
Фото: Ніколя Саркозі (wikimedia.org/Richard Pichet)
Фото: Ніколя Саркозі (wikimedia.org/Richard Pichet)

Саркозі перебуває під судовим контролем

Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі пред'явили звинувачення у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії. Про це повідомляє Monde.

"Через два дні перебування під вартою екс-президента республіки Ніколя Саркозі в середу, 21 березня, пред'явлені звинувачення в керівництві пасивною корупцією, нелегальному фінансуванні виборчої кампанії і приховуванні лівійських державних коштів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кримінальну справу стосовно Саркозі було відкрито ще в 2012 році, проте потім призупинили розслідування. У 2017 році по даній справі йому висунули попередні звинувачення, вказавши таким чином, що у слідства достатньо доказів для початку кримінального процесу.

Зазначимо, раніше син колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі заявляв про фінансування виборчої кампанії Саркозі в 2007 році і вимагав повернути гроші. За даними французького порталу Mediapart, Саркозі отримав від Лівії понад 50 млн євро.

Французька прокуратура підозрює його в тому, що він за хабар сприяв просуванню заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Саркозі також допомагав катарській компанії Qatari Diar, яка в квітні 2010 року хотіла отримати частку у французькій Veoliain.

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Теги: Николя Саркози, Франція, обвинение
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