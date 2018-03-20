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Интервью

Экс-президента Франции Саркози задержали по коррупционному делу

НовостиПолитика    20.03.2018 - 09:59
Фото: Николя Саркози (Facebook.com/nicolassarkozy)
Фото: Николя Саркози (Facebook.com/nicolassarkozy)

Саркози подозревают в финансировании избирательной кампании

Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании, передает Reuters.

Сообщается, что Саркози на данный момент содержится под стражей в полиции. По данным источников Reuters, его допрашивают в связи с расследованием незаконного финансирования избирательной кампании.  

Уголовное дело в отношении Саркози было открыто еще в 2012 году, однако затем расследование приостановили. В 2017 году по данному делу ему предъявили предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса.

Отметим, ранее сын бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи заявлял о финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году и требовал вернуть деньги. По данным французского портала Mediapart, Саркози получил от Ливии более 50 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президента Франции Саркози подозревают в получении взяток от Катара. Французская прокуратура подозревает его в том, что он за взятку содействовал продвижению заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года. Саркози также помогал катарской компании Qatari Diar, которая в апреле 2010 года хотела получить долю во французской Veoliain.

 

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Теги: Николя Саркози, Франция, коррупция, Задержание
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