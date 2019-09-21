Экс-президента Румынии признали агентом коммунистической спецслужбы

Апелляционный суд Бухареста признал бывшего президента Румынии Траян Бэсеску агентом коммунистической спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что судьи посчитали доказанным тот факт, что Бэсеску во времена коммунистической диктатуры был агентом Департамента государственной безопасности (секуритате) Румынии. Суд установил, что Бэсеску передавал информацию военной разведслужбе, но не знал, что эта служба была частью секуритате. Сам политик, который в 2004-2014 годах занимал пост президента Румынии, не признает обвинения.

Отметим, в мае Бэсеску стал членом Европарламента от христианско-демократической Партии народного движения.

Румынская секуритате сочетала функции тайной полиции и спецслужбы, распущена в 1990 году после свержения и казни лидера Николае Чаушеску.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президента Польши Леха Валенсу подозревали в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами Польши в 1970-х.

Отметим, в прошлом году патриарх Филарет рассказал о системе контроля церковью во времена СССР и собственных контактах с сотрудниками спецслужб.