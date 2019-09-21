ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-президента Румынии признали агентом коммунистической спецслужбы

Новости » Политика    21.09.2019 - 12:29
Экс-президента Румынии признали агентом коммунистической спецслужбы
Фото: Траян Бэсеску (wikipedia.org)

Бэсеску признали агентом румынской секуритате

Апелляционный суд Бухареста признал бывшего президента Румынии Траян Бэсеску агентом коммунистической спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что судьи посчитали доказанным тот факт, что Бэсеску во времена коммунистической диктатуры был агентом Департамента государственной безопасности (секуритате) Румынии. Суд установил, что Бэсеску передавал информацию военной разведслужбе, но не знал, что эта служба была частью секуритате. Сам политик, который в 2004-2014 годах занимал пост президента Румынии, не признает обвинения.

Отметим, в мае Бэсеску стал членом Европарламента от христианско-демократической Партии народного движения.

Румынская секуритате сочетала функции тайной полиции и спецслужбы, распущена в 1990 году после свержения и казни лидера Николае Чаушеску.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президента Польши Леха Валенсу подозревали в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами Польши в 1970-х.

Отметим, в прошлом году патриарх Филарет рассказал о системе контроля церковью во времена СССР и собственных контактах с сотрудниками спецслужб.

Украинские морпехи примут участие в военных учениях в Румынии
Новости Украины РумыниякоммунизмагентПрезидент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь