Екс-президента Румунії визнали агентом комуністичної спецслужби

Фото: Траян Бесеску (wikipedia.org)

Бесеску визнали агентом румунської секурітате

Апеляційний суд Бухареста визнав колишнього президента Румунії Траян Бесеску агентом комуністичної спецслужби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що судді вважають доведеним той факт, що Бесеску за часів комуністичної диктатури був агентом Департаменту державної безпеки (секурітате) Румунії. Суд встановив, що Бесеску передавав інформацію військовій розвідслужбі, але не знав, що ця служба була частиною секурітате. Сам політик, який в 2004-2014 роках займав пост президента Румунії, не визнає звинувачення.

Відзначимо, в травні Бесеску став членом Європарламенту від християнсько-демократичної Партії народного руху.

Румунська секурітате поєднувала функції таємної поліції і спецслужби, розпущена в 1990 році після повалення і страти лідера Ніколає Чаушеску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-президента Польщі Леха Валенсу підозрювали у співпраці з комуністичними спецслужбами Польщі в 1970-х.

Відзначимо, в минулому році патріарх Філарет розповів про систему контролю церквою за часів СРСР і власних контактах зі співробітниками спецслужб.