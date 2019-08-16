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Экс-президента Киргизии Атамбаева оставили под стражей

Новости » Политика    16.08.2019 - 15:05
Экс-президента Киргизии Атамбаева оставили под стражей
Фото: Алмазбек Атамбаев (facebook com almazbek atambaev)

Атамбаев будет оставаться под арестом до 26 августа

Бишкекский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам юриста, экс-президент будет оставаться под арестом до 26 августа.

"К сожалению, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу Атамбаева осталось неизменным", - говорится в сообщении.

Заседание суда проходило в здании Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

По словам супруги экс-президента Киргизии Раисы Атамбаевой, в отношении нее также возбудили уголовное дело по подозрению в оказании давления на судей.

"Я никогда не вмешивалась в судебные дела. Я даже не знаю, где какой суд находится. Власти выдают желаемое за действительное", - утверждает она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова при штурме резиденции.

Как сообщало РБК-Украина, в Киргизии 7 августа спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

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Новости Украины КиргизияАлмазбек Атамбаев
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