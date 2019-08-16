Екс-президента Киргизії Атамбаєва залишили під вартою

Фото: Алмазбек Атамбаєв (facebook com almazbek atambaev)

Атамбаєв буде залишатися під вартою до 26 серпня

Бішкекський міський суд залишив без задоволення клопотання захисту про зміну запобіжного заходу екс-президенту Киргизії Алмазбеку Атамбаєву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами юриста, екс-президент буде залишатися під вартою до 26 серпня.

"На жаль, судове засідання пройшло у закритому режимі. Рішення про взяття під варту Атамбаєва залишилося незмінним", - йдеться у повідомленні.

Засідання суду проходило у будівлі Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизії.

За словами дружини екс-президента Киргизії Раїси Атамбаевой, щодо неї також порушили кримінальну справу за підозрою у вчиненні тиску на суддів.

"Я ніколи не втручалася у судові справи. Я навіть не знаю, де який суд знаходиться. Влади видають бажане за дійсне", - стверджує вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва звинуватили у вбивстві заступника командира "Альфи" Усена Ниязбекова під час штурму резиденції.

Як повідомляло РБК-Україна, в Киргизії 7 серпня спецназ штурмував резиденцію Атамбаєва у селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.