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Екс-президента Франції Саркозі затримали по корупційній справі

НовиниПолітика    20.03.2018 - 09:59
Фото: Ніколя Саркозі (Facebook.com/nicolassarkozy)
Фото: Ніколя Саркозі (Facebook.com/nicolassarkozy)

Саркозі підозрюють у фінансуванні виборчої кампанії

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі затримали у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії, передає Reuters.

Повідомляється, що Саркозі на даний момент утримується під вартою в поліції. За даними джерел Reuters, його допитують у зв'язку з розслідуванням незаконного фінансування виборчої кампанії.

Кримінальну справу щодо Саркозі було відкрито ще в 2012 році, проте потім призупинили розслідування. У 2017 році по даній справі йому висунули попередні звинувачення, вказавши таким чином, що у слідства достатньо доказів для початку кримінального процесу.

Зазначимо, раніше син колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі заявляв про фінансування виборчої кампанії Саркозі в 2007 році і вимагав повернути гроші. За даними французького порталу Mediapart, Саркозі отримав від Лівії понад 50 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-президента Франції Саркозі підозрюють в отриманні хабарів від Катару. Французька прокуратура підозрює його в тому, що він за хабар сприяв просуванню заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Саркозі також допомагав катарській компанії Qatari Diar, яка в квітні 2010 року хотіла отримати частку у французькій Veoliain.

 

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Теги: Николя Саркози, Франція, коррупция, Задержание
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