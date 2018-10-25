Екс-президента Франції Саркозі судитимуть у "справі Bygmalion"

Фото: Ніколя Саркозі (flickr.com/World Economic Forum)

Саркозі перевищив максимально допустимі витрати на президентську кампанію у 2012 році

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову програв апеляцію у "справі Bygmalion", де його звинувачують у незаконному перевищенні максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Зокрема, Апеляційний суд Парижа у вівторок, 25 жовтня, відхилив клопотання Саркозі щодо скасування передачі справи в суд. Як заявляє прокуратура Франції, у 2012 році Саркозі витратив 43 мільйони євро на свою передвиборчу кампанію. Це майже вдвічі більше встановленої законом у Франції верхньої межі фінансування виборчої кампанії у 22,5 мільйона євро.

Різницю організатори передвиборчої кампанії екс-президента - співробітники рекламного агенства Bygmalion - намагалися приховати за допомогою підроблених рахунків. Крім Саркозі, перед судом постануть ще 13 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, на початку жовтня паризький суд відхилив ще одну апеляцію Ніколя Саркозі, яку він подав у зв'язку з рішенням поновити проти нього кримінальну справу за обвинуваченням у підкупі і спробі тиску на слідство.

Екс-президента Франції звинувачують у тому, що у 2014 році він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду у Монако. Таким чином екс-президент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, що становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи щодо можливого незаконного фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року з боку власниці багатомільярдних статків, спадкоємиці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур. У 2013 року суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки.

Крім того, органи юстиції Франції ще 2013 року розпочали розслідування проти екс-президента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборної кампанії 2007 року. Саркозі відкидає усі звинувачення.