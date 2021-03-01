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Экс-президента "Барселоны" арестовали по делу о коррупции

Автор: РБК-Украина

Бывшего президента каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу арестовали по делу о коррупции. Арест провели в рамках дела, по которому сегодня идут обыски в офисе футбольного клуба.

Об этом пишет Cadena Ser.

Сообщается, что также арестованы исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау и ответственный за юридические услуги Роман Гомес Понти.

Аресты проводятся в рамках "Барсагейта" - скандала, который спровоцировало журналистское расследование о том, что Бартомеу нанимал компанию для создания контента в социальных сетях против тех, кто критиковал руководство клуба. По разным оценкам, клуб заплатил за эти услуги в шесть раз больше, чем обычно платят за создание контента.

Объектами критики, в том числе, были такие игроки как Жерар Пике и Лионель Месси. В частности, фейковые аккаунты подвергали сомнению способности Пике вести собственный бизнес, а также распространяли клевету в отношении Месси, его жены и родственников.

Скандал привел к увольнению нескольких директоров, Бартомеу ушел в отставку 27 октября 2020 года, когда против него подали вотум недоверия.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня полиция Каталонии провела обыск в главном офисе футбольного клуба "Барселона".

До этого другая испанская газета раскрыла детали контракта Лионеля Месси, по которому ему должны заплатить около 500 млн евро.

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Новости Украины коррупцияБарселонаарест
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