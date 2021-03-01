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Скандал в "Барселоне": полиция обыскала главный офис клуба

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 13:01
Скандал в "Барселоне": полиция обыскала главный офис клуба Фото: Барселона (20minutos.es)
Автор: Александр Белоус

Полиция Каталонии провела обыск в главном офисе футбольного клуба "Барселона". Следственные действия проходили с утра в понедельник, 1 марта.

Об этом сообщает издание 20minutos

Как отмечается в публикации, обыски связаны с делом о коррупционных действиях бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу. Следствие утверждает, что он заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли.

В частности, в 2020 году Бартомеу нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети.

В феврале 2020 года выяснилось, что компания I3 Ventures разместила клеветнические комментарии в отношении бывших игроков, кандидатов на выборах и даже нынешних игроков клуба и их окружения.

Все это привело к уходу нескольких руководителей с серьезными обвинениями в адрес совета директоров, например, вице-президента Эмили Руза, одного из доверенных лиц Бартомеу.

Напомним, испанская газета раскрыла детали крупного контракта с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, который получит более полумиллиарда евро.

Как сообщало РБК-Украина, форвард Барселоны Лионель Месси установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионате Испании. Он вышел на первое место по показателю, обойдя легенду каталонцев Хави.

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