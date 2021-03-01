Экс-президента "Барселоны" арестовали по делу о коррупции
Бывшего президента каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу арестовали по делу о коррупции. Арест провели в рамках дела, по которому сегодня идут обыски в офисе футбольного клуба.
Об этом пишет Cadena Ser.
Сообщается, что также арестованы исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау и ответственный за юридические услуги Роман Гомес Понти.
Аресты проводятся в рамках "Барсагейта" - скандала, который спровоцировало журналистское расследование о том, что Бартомеу нанимал компанию для создания контента в социальных сетях против тех, кто критиковал руководство клуба. По разным оценкам, клуб заплатил за эти услуги в шесть раз больше, чем обычно платят за создание контента.
Объектами критики, в том числе, были такие игроки как Жерар Пике и Лионель Месси. В частности, фейковые аккаунты подвергали сомнению способности Пике вести собственный бизнес, а также распространяли клевету в отношении Месси, его жены и родственников.
Скандал привел к увольнению нескольких директоров, Бартомеу ушел в отставку 27 октября 2020 года, когда против него подали вотум недоверия.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня полиция Каталонии провела обыск в главном офисе футбольного клуба "Барселона".
До этого другая испанская газета раскрыла детали контракта Лионеля Месси, по которому ему должны заплатить около 500 млн евро.