Экс-президента "Барселоны" арестовали по делу о коррупции

Бывшего президента каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу арестовали по делу о коррупции. Арест провели в рамках дела, по которому сегодня идут обыски в офисе футбольного клуба.

Сообщается, что также арестованы исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау и ответственный за юридические услуги Роман Гомес Понти.

Аресты проводятся в рамках "Барсагейта" - скандала, который спровоцировало журналистское расследование о том, что Бартомеу нанимал компанию для создания контента в социальных сетях против тех, кто критиковал руководство клуба. По разным оценкам, клуб заплатил за эти услуги в шесть раз больше, чем обычно платят за создание контента.

Объектами критики, в том числе, были такие игроки как Жерар Пике и Лионель Месси. В частности, фейковые аккаунты подвергали сомнению способности Пике вести собственный бизнес, а также распространяли клевету в отношении Месси, его жены и родственников.

Скандал привел к увольнению нескольких директоров, Бартомеу ушел в отставку 27 октября 2020 года, когда против него подали вотум недоверия.