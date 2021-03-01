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Екс-президента "Барселони" заарештували у справі про корупцію

Новость на русском → Барселона, Понеділок 01 березня 2021 13:37
Екс-президента "Барселони" заарештували у справі про корупцію Фото: Жозеп Бартомеу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Колишнього президента каталонської "Барселони" Жозепа Бартомеу заарештували у справі про корупцію. Арешт провели в рамках справи, за якою сьогодні проходять йдуть обшуки в офісі футбольного клубу.

Про це пише Cadena Ser.

Повідомляється, що також арештовано виконавчого директора "Барселони" Оскара Грау і відповідального за юридичні послуги Романа Гомеса Понті.

Арешти проводяться в рамках "Барсагейту" - скандалу, який спровокувало журналістське розслідування про те, що Бартомеу наймав компанію для створення контенту в соціальних мережах проти тих, хто критикував керівництво клубу. За різними оцінками, клуб заплатив за ці послуги в шість разів більше, ніж зазвичай платять за створення контенту.

Об'єктами критики, в тому числі, були такі гравці як Жерар Піке і Ліонель Мессі. Зокрема, фейкові акаунти піддавали сумніву здібності Піку вести власний бізнес, а також поширювали наклепи щодо Мессі, його дружини і родичів.

Скандал призвів до звільнення кількох директорів, Бартомеу пішов у відставку 27 жовтня 2020 року, коли проти нього подали вотум недовіри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні поліція Каталонії провела обшук в головному офісі футбольного клубу "Барселона".

До цього інша іспанська газета розкрила деталі контракту Ліонеля Мессі, за яким йому мають заплатити близько 500 млн євро.

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