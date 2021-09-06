Экс-президент ЮАР вышел из тюрьмы по состоянию здоровья

Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума вышел из тюрьмы. Его досрочно отпустили по состоянию здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как известно, заключение экс-президента привело к волне насилия и мародерства в стране, в результате которых 200 человек погибли.

Напомним, что экс-президента ЮАР заключили в тюрьму за неуважение к суду. Его обязали давать показания о расследовании коррупции в течение девяти лет правления, однако Зума отказался.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в ЮАР погибли более 200 человек.