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Экс-президент ЮАР вышел из тюрьмы по состоянию здоровья

Автор: Наталья Скороход

Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума вышел из тюрьмы. Его досрочно отпустили по состоянию здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

по поводу верховенства закона в Южной Африке.

Как известно, заключение экс-президента привело к волне насилия и мародерства в стране, в результате которых 200 человек погибли.

Напомним, что экс-президента ЮАР заключили в тюрьму за неуважение к суду. Его обязали давать показания о расследовании коррупции в течение девяти лет правления, однако Зума отказался.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в ЮАР погибли более 200 человек.

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ЮАРПрезидент