Екс-президент ПАР вийшов з в'язниці за станом здоров'я

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума вийшов з в'язниці. Його достроково відпустили за станом здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як відомо, ув'язнення екс-президента призвело до хвилі насильства і мародерства в країні, в результаті яких 200 людей загинули.

з приводу верховенства закону в Південній Африці.

Нагадаємо, що екс-президента ПАР ув'язнили за неповагу до суду. Його зобов'язали давати свідчення про розслідування корупції протягом дев'яти років правління, проте Зума відмовився.

Раніше повідомлялося, що в результаті заворушень в ПАР загинули понад 200 осіб.