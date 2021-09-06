Екс-президент ПАР вийшов з в'язниці за станом здоров'я

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума вийшов з в'язниці. Його достроково відпустили за станом здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
поводилися
з приводу верховенства закону в Південній Африці.
Як відомо, ув'язнення екс-президента призвело до хвилі насильства і мародерства в країні, в результаті яких 200 людей загинули.
Нагадаємо, що екс-президента ПАР ув'язнили за неповагу до суду. Його зобов'язали давати свідчення про розслідування корупції протягом дев'яти років правління, проте Зума відмовився.
Раніше повідомлялося, що в результаті заворушень в ПАР загинули понад 200 осіб.