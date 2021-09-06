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Екс-президент ПАР вийшов з в'язниці за станом здоров'я

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ПАР, Понеділок 06 вересня 2021 03:38
Екс-президент ПАР вийшов з в'язниці за станом здоров'я Фото: Джейкоб Зума, екс-президент ПАР (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума вийшов з в'язниці. Його достроково відпустили за станом здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В офіційній заяві про звільнення Зуми йдеться, що з 79-річним колишнім президентом поводилися, як з будь-яким іншим громадянином ПАР.

"Умовно-дострокове звільнення за медичними показаннями для пана Зуми означає, що він завершить решту покарання в рамках системи виправних установ, відповідно до якої він повинен відповідати певному набору умов і буде перебувати під наглядом до закінчення терміну його покарання", - заявили в управлінні виправної служби.

Представник Департаменту Сінгабахо Нхумало сказав, що Зума все ще перебуває в лікарні, але може повернутися додому і там продовжить отримувати медичну допомогу. При цьому немає подробиць про хворобу Зуми.

При цьому видання зазначає, що вихід Зуми з в'язниці може викликати нові побоювання з приводу верховенства закону в Південній Африці.

Як відомо, ув'язнення екс-президента призвело до хвилі насильства і мародерства в країні, в результаті яких 200 людей загинули.

Нагадаємо, що екс-президента ПАР ув'язнили за неповагу до суду. Його зобов'язали давати свідчення про розслідування корупції протягом дев'яти років правління, проте Зума відмовився.

Раніше повідомлялося, що в результаті заворушень в ПАР загинули понад 200 осіб.

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