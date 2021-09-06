Екс-президент ПАР вийшов з в'язниці за станом здоров'я

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума вийшов з в'язниці. Його достроково відпустили за станом здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

В офіційній заяві про звільнення Зуми йдеться, що з 79-річним колишнім президентом поводилися , як з будь-яким іншим громадянином ПАР.

"Умовно-дострокове звільнення за медичними показаннями для пана Зуми означає, що він завершить решту покарання в рамках системи виправних установ, відповідно до якої він повинен відповідати певному набору умов і буде перебувати під наглядом до закінчення терміну його покарання", - заявили в управлінні виправної служби.

Представник Департаменту Сінгабахо Нхумало сказав, що Зума все ще перебуває в лікарні, але може повернутися додому і там продовжить отримувати медичну допомогу. При цьому немає подробиць про хворобу Зуми.

При цьому видання зазначає, що вихід Зуми з в'язниці може викликати нові побоювання з приводу верховенства закону в Південній Африці.

Як відомо, ув'язнення екс-президента призвело до хвилі насильства і мародерства в країні, в результаті яких 200 людей загинули.