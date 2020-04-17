Экс-президент УПЛ заинтересован в работе менеджером "Зари"

Фото: Томас Гримм (upl.ua)

Швейцарец может остаться в Украине в новой роли

Бывший президент украинской Премьер-лиги (УПЛ) Томас Гримм прокомментировал возможность с назначением менеджером луганского футбольного клуба "Заря". Об этом сообщает новостная служба телеканалов "Футбол 1/2/3".

По его словам, подобная должность ему интересна.

"Конечно, мне было бы интересно, ведь "Заря" - перспективный клуб. Даже несмотря на то, что предыдущий менеджер, господин Рафаилов, часто спорил со мной. Я люблю вашу страну, ваш менталитет, культуру. Это был бы вызов для меня, ведь я вижу потенциал Украины. Впрочем, всерьез я пока не задумывался, смогу ли стать менеджером "Зари", - сказал Гримм.

Полномочия швейцарца на посту президента УПЛ завершились в начале апреля. В конце марта "Зарю" покинул генеральный директор Сергей Рафаилов, должность пока остается вакантной.

Заменить Рафаилова на посту генерального директора "Зари" также может Владимир Генинсон. Также бывший президент УПЛ готов рассмотреть предложение луганчан.

Напомним, выборы президента УПЛ перенесены из-за ситуации с коронавируса.

Также из-за пандемии в стране на неопределенный срок приостановлено проведение всех футбольных соревнований. "Заря" ушла на вынужденный перерыв в чемпионате Украины на втором месте, опережая киевское "Динамо" по результатам личных встреч.