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Екс-президент УПЛ зацікавлений в роботі менеджером "Зорі"

Новини » Спорт     17.04.2020 - 13:05
Екс-президент УПЛ зацікавлений в роботі менеджером "Зорі"
Фото: Томас Грімм (upl.ua)

Швейцарець може залишитися в Україні в новій ролі

Колишній президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Томас Грімм прокоментував можливість з призначенням менеджером луганського футбольного клубу "Зоря". Про це повідомляє новинна служба телеканалів "Футбол 1/2/3".

За його словами, подібна посаду йому цікава.

"Звичайно, мені було б цікаво, адже" Зоря "- перспективний клуб. Навіть попри те, що попередній менеджер, пан Рафаїлом, часто сперечався зі мною. Я люблю вашу країну, ваш менталітет, культуру. Це був би виклик для мене, адже я бачу потенціал України. Втім, всерйоз я поки не замислювався, чи зможу стати менеджером "Зорі", - сказав Грімм.

Повноваження швейцарця на посаді президента УПЛ завершилися на початку квітня. В кінці березня "Зорю" покинув генеральний директор Сергій Рафаїлом, посаду поки залишається вакантною.

Замінити Рафаїлова на посаді генерального директора "Зорі" також може Володимир Генінсон. Також колишній президент УПЛ готовий розглянути пропозицію луганчан.

Нагадаємо, вибори президента УПЛ перенесені через ситуацію з коронавірусом.

Також через пандемію в країні на невизначений термін призупинено проведення всіх футбольних змагань. "Зоря" пішла на вимушену перерву в чемпіонаті України на другому місці, випереджаючи київське "Динамо" за результатами особистих зустрічей.

Всі чемпіонати України з футболу призупинені на невизначений термін Перемога над "Шахтарем" принесла гравцю і тренеру "Зорі" звання кращих у 23 турі УПЛ
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