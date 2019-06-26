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Экс-президент Грузии поддержал протестующих в Тбилиси

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 05:37
Экс-президент Грузии поддержал протестующих в Тбилиси
Фото: Георгий Маргвелашвили (imedinews.ge)

Очередной митинг в Тбилиси 25 июня завершился без происшествий

В Грузии бывший президент Георгий Маргвелашвили вечером во вторник, 25 июня, выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, поддержав ее участников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ImediNews.

Маргвелашвили заявил, что свобода закаляется кровью патриотов, и эта кровь "проливается здесь".

"Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Ваша стойкость обязательно приведет к победе", - сказал экс-президент.

Он подчеркнул, что грузинский народ показал, как защищать свою национальную гордость и доказал, что Россия не может победить.

В то же время местные СМИ сообщают, что очередной митинг в Тбилиси 25 июня завершился без происшествий.

Напомним, прокуратура Грузии намерена арестовать одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию по обвинению в организации и участии в штурме парламента 20 июня.

Протесты в Грузии начались 20 июня из-за выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова.

25 июня в Тбилиси тысячи жителей в очередной раз вышли на акции протеста у здания парламента, они перекрыли движение транспорта по проспекту Руставели и требовали отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии из-за силового разгона демонстрации в ночь на 21 июня.

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