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Екс-президент Грузії підтримав протестувальників у Тбілісі

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 05:37
Екс-президент Грузії підтримав протестувальників у Тбілісі
Фото: Георгій Маргвелашвілі (imedinews.ge)

Черговий мітинг у Тбілісі 25 червня завершився без пригод

У Грузії колишній президент Георгій Маргвелашвілі ввечері у вівторок, 25 червня, виступив на акції протесту перед будівлею парламенту в Тбілісі, підтримавши її учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ImediNews.

Маргвелашвілі заявив, що свобода загартовується кров'ю патріотів, і ця кров "проливається тут".

"Дуже важливо, що ви стійко відстоюєте свої вимоги. Ваша стійкість обов'язково приведе до перемоги", - сказав екс-президент.

Він підкреслив, що грузинський народ показав, як захищати свою національну гордість і довів, що Росія не може перемогти.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що черговий мітинг у Тбілісі 25 червня завершився без пригод.

Нагадаємо, прокуратура Грузії має намір заарештувати одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелію за звинуваченням у організації і участі в штурмі парламенту 20 червня.

Протести у Грузії почалися 20 червня через виступ у парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова.

25 червня у Тбілісі тисячі жителів учергове вийшли на акції протесту біля будівлі парламенту, вони перекрили рух транспорту по проспекту Руставелі та вимагали відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації в ніч на 21 червня.

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