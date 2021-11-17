Экс-президент Бразилии обвинил Болсонару в разрушении страны: готов баллотироваться

Заявления Лулы прозвучали перед его встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он отметил, что готов баллотироваться на президентских выборах 2022 года.

"Страна разрушается, страну необходимо восстанавливать... Бразильский народ сможет демократическим путем уволить (Болсонару, - ред.). Эта страна заслуживает лучшего", - заявил он.

Он также обвинил Болсонару в "

Луис Инасио Лула да Силва был президентом Бразилии два срока с 2003 по 2010 год.Он обвинялся во взяточничестве, но Верховный суд отменил его обвинительный приговор. Если бывший президент решит принять участие в выборах, то это будет его шестая президентская кампания в попытке баллотироваться на третий срок. Выборы президента Бразилии должны состояться в октябре 2022 года.