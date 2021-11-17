Екс-президент Бразилії звинуватив Болсонару в руйнуванні країни: готовий балотуватися

Заяви Лули пролунали перед його зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі. Він зазначив, що готовий балотуватися на президентських виборах 2022 року.

"Країна руйнується, країну необхідно відновлювати... Бразильський народ зможе демократичним шляхом звільнити (Болсонару, - ред.). Ця країна заслуговує кращого", - заявив він.

Він також звинуватив Болсонару у "

Луїс Інасіо Лула да Сілва був президентом Бразилії два терміни з 2003 по 2010 рік.Він звинувачувався у хабарництві, але Верховний суд скасував його обвинувальний вирок. Якщо колишній президент вирішить взяти участь у виборах, то це буде його шоста президентська кампанія в спробі балотуватися на третій термін. Вибори президента Бразилії повинні відбутися в жовтні 2022 року.