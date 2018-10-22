Экс-премьера Хорватии осудили за взяточничество и наживу на войне

Фото: Иво Санадера (wikipedia.org)

Санадера приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Экс-премьер-министра Хорватии, бывшего лидера партии HDZ Иво Санадера приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Санадер также вынужден возместить государству 557 млн ​​долларов, такое решение принял суд в Загребе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Экс-премьера обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и в получении наживы от войны.

Иво Санадер был заместителем министра иностранных дел в 1993 -1995 годах, то есть во время войны. Тогда он представлял правительство Хорватии на переговорах с австрийским Hypo Alpe Adria Bank, по итогам которых банк выдал стране кредит для покупки помещений за рубежом для дипломатических представительств.

31 августа 2011 года Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии (USKOK) выдвинуло обвинения против Санадера, в котором утверждалось, что в 1994-1995 годах он обеспечил подписание кредитного соглашения между хорватским правительством и австрийским банком Hypo Bank на сумму 140 млн австрийских шиллингов и получил за это от банка взятку в размере 5% - 7 млн ​​шиллингов, или около 500 тыс. евро.

Санадер уже отсидел три года в тюрьме, начиная с 2012-го, по этому делу, однако тогда Конституционный суд постановил, что Санадера ограничили в праве на справедливый суд, и его выпустили. Его адвокат заявил, что его подзащитный уже отбыл заключение и будет подавать апелляцию.

Отметим, экс-главу МВД Македонии приговорили к 6 годам из-за покупки дорогого автомобиля.