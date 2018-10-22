Екс-прем'єра Хорватії засудили за хабарництво і наживу на війні

Фото: Іво Санадера (wikipedia.org)

Санадера засудили до 2,5 років в'язниці

Екс-прем'єр-міністра Хорватії, колишнього лідера партії HDZ Іво Санадера засудили до 2,5 років в'язниці. Санадер також змушений відшкодувати державі 557 млн доларів, таке рішення ухвалив суд у Загребі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Екс-прем'єра звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями і в отриманні наживи від війни.

Іво Санадер був заступником міністра закордонних справ у 1993 -1995 роках, тобто під час війни. Тоді він представляв уряд Хорватії на переговорах з австрійським Hypo Alpe Adria Bank, за підсумками яких банк видав країні кредит для покупки приміщень за кордоном для дипломатичних представництв.

31 серпня 2011 року Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Хорватії (USKOK) висунуло звинувачення проти Санадера, в якому стверджувалося, що в 1994-1995 роках він забезпечив підписання кредитної угоди між хорватським урядом і австрійським банком Hypo Bank на суму 140 млн австрійських шилінгів і отримав за це від банку хабар в розмірі 5% - 7 млн шилінгів, або близько 500 тисєвро.

Санадер вже відсидів три роки у в'язниці, починаючи з 2012-го, у цій справі, однак тоді Конституційний суд постановив, що Санадера обмежили у праві на справедливий суд, і його випустили. Його адвокат заявив, що його підзахисний вже відбув ув'язнення і буде подавати апеляцію.

Відзначимо, екс-главу МВС Македонії засудили до 6 років через покупку дорогого автомобіля.