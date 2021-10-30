Экс-премьер Конго умер в Париже: были осложнения от COVID-19

Бывший премьер-министр Конго Клеман Муамба умер во Франции в Париже. Причиной смерти стал COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Бывший премьер-министр Клеман Муамба скончался в пятницу, 29 октября, в Париже после своей госпитализации. Ему было 78 лет. О смерти сообщили родственники и ч лены его партии.

Источник в семье сообщил AFP, что Клеман Муамба скончался "дома (в Париже) после того, как прошел интенсивную терапию в больнице. У него было несколько респираторных осложнений: это COVID-19".

Политики в Конго также выразили соболезнование.

"Постоянный секретариат политбюро ЦК Конголезской партии испытывает глубокую боль, информируя почетных членов, активистов и сторонников о смерти товарища Клемана Муамбы в эту пятницу, 29 октября, в Париже" - говорится в пресс-релизе партии.