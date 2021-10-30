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Экс-премьер Конго умер в Париже: были осложнения от COVID-19

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Франция, Суббота 30 октября 2021 02:29
Экс-премьер Конго умер в Париже: были осложнения от COVID-19 Фото: Клеман Муамба, бывший премьер-министр Конго (Wikipedia/Ngoussou Ngouela)
Автор: Наталья Скороход

Бывший премьер-министр Конго Клеман Муамба умер во Франции в Париже. Причиной смерти стал COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Бывший премьер-министр Клеман Муамба скончался в пятницу, 29 октября, в Париже после своей госпитализации. Ему было 78 лет. О смерти сообщили родственники и члены его партии.

Источник в семье сообщил AFP, что Клеман Муамба скончался "дома (в Париже) после того, как прошел интенсивную терапию в больнице. У него было несколько респираторных осложнений: это COVID-19".

Политики в Конго также выразили соболезнование.

"Постоянный секретариат политбюро ЦК Конголезской партии испытывает глубокую боль, информируя почетных членов, активистов и сторонников о смерти товарища Клемана Муамбы в эту пятницу, 29 октября, в Париже" - говорится в пресс-релизе партии.

Муамба возглавлял правительство в Конго с 2016 до 2021 года при Дени Сассу-Нгессо. В отставку подал в мае 2021 года после выборов.

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