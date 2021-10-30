Екс-прем'єр Конго помер у Парижі: були ускладнення від COVID-19
Колишній прем'єр-міністр Конго Клеман Муамба помер у Франції в Парижі. Причиною смерті став COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Колишній прем'єр-міністр Клеман Муамба помер у п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі після своєї госпіталізації. Йому було 78 років. Про смерть повідомили родичі та члени його партії.
Джерело в сім'ї повідомило AFP, що Клеман Муамба помер "вдома (в Парижі) після того, як пройшов інтенсивну терапію в лікарні. У нього було кілька респіраторних ускладнень: це COVID-19".
Політики в Конго також висловили співчуття.
"Постійний секретаріат Політбюро ЦК Конголезької партії відчуває глибокий біль, інформуючи почесних членів, активістів і прихильників про смерть товариша Клемана Муамби в цю п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі" - йдеться в прес-релізі партії.
Муамба очолював уряд в Конго з 2016 до 2021 року при Дені Сассу-Нгессо. У відставку подав у травні 2021 року після виборів.