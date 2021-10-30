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Екс-прем'єр Конго помер у Парижі: були ускладнення від COVID-19

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Франція, Субота 30 жовтня 2021 02:29
Екс-прем'єр Конго помер у Парижі: були ускладнення від COVID-19 Фото: Клеман Муамба, колишній прем'єр-міністр Конго (Wikipedia/Ngoussou Ngouela)
Автор: Наталья Скороход

Колишній прем'єр-міністр Конго Клеман Муамба помер у Франції в Парижі. Причиною смерті став COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Колишній прем'єр-міністр Клеман Муамба помер у п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі після своєї госпіталізації. Йому було 78 років. Про смерть повідомили родичі та члени його партії.

Джерело в сім'ї повідомило AFP, що Клеман Муамба помер "вдома (в Парижі) після того, як пройшов інтенсивну терапію в лікарні. У нього було кілька респіраторних ускладнень: це COVID-19".

Політики в Конго також висловили співчуття.

"Постійний секретаріат Політбюро ЦК Конголезької партії відчуває глибокий біль, інформуючи почесних членів, активістів і прихильників про смерть товариша Клемана Муамби в цю п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі" - йдеться в прес-релізі партії.

Муамба очолював уряд в Конго з 2016 до 2021 року при Дені Сассу-Нгессо. У відставку подав у травні 2021 року після виборів.

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