Екс-прем'єр Конго помер у Парижі: були ускладнення від COVID-19

Колишній прем'єр-міністр Конго Клеман Муамба помер у Франції в Парижі. Причиною смерті став COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Колишній прем'єр-міністр Клеман Муамба помер у п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі після своєї госпіталізації. Йому було 78 років. Про смерть повідомили родичі та члени його партії.

Джерело в сім'ї повідомило AFP, що Клеман Муамба помер "вдома (в Парижі) після того, як пройшов інтенсивну терапію в лікарні. У нього було кілька респіраторних ускладнень: це COVID-19".

Політики в Конго також висловили співчуття.

"Постійний секретаріат Політбюро ЦК Конголезької партії відчуває глибокий біль, інформуючи почесних членів, активістів і прихильників про смерть товариша Клемана Муамби в цю п'ятницю, 29 жовтня, в Парижі" - йдеться в прес-релізі партії.