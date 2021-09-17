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Из ДР Конго вернулись более 150 украинских миротворцев

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Пятница 17 сентября 2021 20:10
Из ДР Конго вернулись более 150 украинских миротворцев Фото: Из Конго вернулись более 150 украинских миротворцев (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 сентября, из Демократической республики Конго вернулись более 150 украинских миротворцев. Самолет на борту с миротворцами приземлился в аэропорту "Львов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Более 150 военнослужащих после завершения выполнения задач по поддержанию мира и безопасности в Демократической Республике Конго вернулись на родную землю. Это был второй и последний рейс с военнослужащими 12-й ротации, которые почти год выполняли почетную миротворческую миссию в африканской стране", - говорится в сообщении.

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