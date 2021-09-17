Из ДР Конго вернулись более 150 украинских миротворцев

В пятницу, 17 сентября, из Демократической республики Конго вернулись более 150 украинских миротворцев. Самолет на борту с миротворцами приземлился в аэропорту "Львов".

"Более 150 военнослужащих после завершения выполнения задач по поддержанию мира и безопасности в Демократической Республике Конго вернулись на родную землю. Это был второй и последний рейс с военнослужащими 12-й ротации, которые почти год выполняли почетную миротворческую миссию в африканской стране", - говорится в сообщении.