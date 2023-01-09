Екс-прем'єра Чехії перед президентськими виборами виправдали у справі про шахрайство

Звинувачення вимагало умовного тюремного ув'язнення та штрафу для Бабіша, звинувативши його у незаконному використанні 2 млн євро з фондів Європейського Союзу для будівництва розважального та конференц-центру неподалік Праги.

Ця справа переслідувала одного з найбагатших чехів протягом значної частини його політичної кар'єри та сприяла його усуненню від влади у 2021 році.

Оскільки його партія ANO зараз перебуває в опозиції, 68-річний Бабіш прагне перемогти на президентських виборах і замінити свого частого союзника Мілоша Земана, другий термін якого спливає у березні.

Вердикт може покращити його шанси на виборах, оскільки опитування показують, що він близький до незалежних суперників Петра Павла та Дануси Нерудової.

Очікується, що жоден із кандидатів не виграє одразу у першому турі, який проходить у п'ятницю та суботу, а це означає, що другий тур між двома найкращими кандидатами, ймовірно, відбудеться 27-28 січня.