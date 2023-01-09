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Экс-премьера Чехии перед президентскими выборами оправдали по делу о мошенничестве

Фото: Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Чешский суд оправдал бывшего премьер-министра Андрея Бабиша в деле по обвинению в мошенничестве. Это улучшило перспективы миллиардера на президентских выборах на этой неделе, на которых он является одним из фаворитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обвинение требовало условного тюремного заключения и штрафа для Бабиша, обвинив его в незаконном использовании 2 млн евро из фондов Европейского Союза для строительства развлекательного и конференц-центра недалеко от Праги.

Это дело преследовало одного из самых богатых чехов на протяжении значительной части его политической карьеры и способствовало его отстранению от власти в 2021 году.

Поскольку его партия ANO в настоящее время находится в оппозиции, 68-летний Бабиш стремится победить на президентских выборах и заменить своего частого союзника Милоша Земана, второй срок которого истекает в марте.

Вердикт может улучшить его шансы на выборах, поскольку опросы показывают, что он близок к независимым соперникам Петру Павлу и Данусе Нерудовой.

Ожидается, что ни один из кандидатов не выиграет сразу в первом туре, который проходит в пятницу и субботу, а это означает, что второй тур между двумя лучшими кандидатами, вероятно, состоится 27-28 января.

Напомним, Андрей Бабиш возглавлял правительство Чехии с 2017 по 2021 годы.

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Чехия