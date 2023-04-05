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Екcпрем'єр Італії Берлусконі перебуває у реанімації, - ЗМІ

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Мілан, Середа 05 квітня 2023 16:33
Екcпрем'єр Італії Берлусконі перебуває у реанімації, - ЗМІ Фото: Сільвіо Берлусконі, експрем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі було госпіталізовано сьогодні, 5 квітня. Він потрапив до реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

За інформацією видання, Берлусконі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії однієї з міланських лікарень через серцево-судинні проблеми. Його госпіталізували з дихальною недостатністю.

"Сільвіо Берлусконі перебуває у тяжкому, але стабільному стані", - наводить видання слова джерел у партії Берлусконі Forza Italia.

Варто зауважити, що колишній глава італійського уряду останніми роками нерідко страждає від проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше Берлусконі не раз вирізнявся скандальними заявами про війну Росії проти України. Зокрема, він звинувачував президента Володимира Зеленського в початку повномасштабного вторгнення.

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