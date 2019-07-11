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Экс-посол Польши: без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности

Новости » Политика    11.07.2019 - 13:23
Экс-посол Польши: без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности
Фото: Ян Пекло (facebook.com jan pieklo)

По словам экс-посла, Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы со стороны России

Экс-посол Республики Польша в Украине, исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло заявил, что Европейский союз должен гарантировать официальному Киеву перспективу членства в ЕС, потому что без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности. Об этом дипломат заявил в Кракове во время своего выступления на собрании 18-й Летней вышеградской школы, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польське радіо"

Пекло напомнил, что Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы со стороны России, которая пытается превратить восточную границу Европы на "черную дыру".

"Россия пытается Украину покорить и создать такую ситуацию, чтобы Запад перестал серьезно воспринимать Украину, чтобы Украина осталась в сфере влияния кремлевской власти", – отметил экс-посол.

В то же время Пекло отметил невероятные усилия пятого президента Украины Петра Порошенко, которому удалось "изменить всю геополитику" в регионе.

"Украине удалось еще кое-что совершенно необычное. На самом деле, в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной, и прекратила быть канонической Церковью, что была в Украине под властью Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную геополитику. На самом деле, если Украину отдадут России, то мы получим такую гниющую черную дыру в Европе, что может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом", – подчеркнул он.

Поэтому Пекло считает, что в интересах Европы, "чтобы Украина сохранила перспективу членства в Европейском союзе, и чтобы Украина получила План действий относительно членства в НАТО".

Дипломат также напомнил, что Украина – "это большой рынок и это ключ к безопасности Европы".

"В дополнение, это, с точки зрения интересов Польши, на самом деле наш самый важный сосед, весомый союзник, в том числе и на восточной границе ЕС. И без этой Украины сейчас, уже после того, что случилось, невозможно создать европейскую систему безопасности", – отметил Ян Пекло.

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