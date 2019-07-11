Екс-посол Польщі: без України неможливо створити європейську систему безпеки

Фото: Ян Пєкло (facebook.com jan pieklo)

За словам екс-посла, Україна зараз є полем запеклої боротьби з боку Росії

Екс-посол Республіки Польща в Україні, виконавчий директор Фонду польсько-української співпраці PAUCI Ян Пєкло заявив, що Європейський союз повинен гарантувати офіційному Києву перспективу членства в ЄС, бо без України неможливо створити європейську систему безпеки. Про це дипломат заявив у Кракові під час свого виступу на зібранні 18-ої Літньої вишеградської школи, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Пєкло нагадав, що Україна зараз є полем запеклої боротьби з боку Росії, яка намагається перетворити східний кордон Європи на "чорну діру".

"Росія намагається Україну скорити і створити таку ситуацію, аби Захід припинив серйозно сприймати Україну, аби Україна залишилася у сфері впливу кремлівської влади", – зазначив екс-посол.

Водночас Пєкло відзначив неймовірні зусилля п'ятого президента України Петра Порошенка, якому вдалося "змінити усю геополітику" в регіоні.

"Україні вдалося ще дещо абсолютно незвичайне. Насправді, в останню мить президент Петро Порошенко допоміг створити Православну церкву України, яка стала легальною, і припинила бути канонічною Церквою, що була в Україні під владою Московського патріархату. Це змінює усю геополітику, також культурну та релігійну геополітику. Насправді, якщо Україну віддадуть Росії, то ми матимемо таку гниючу, чорну діру в Європі, що може закінчитися новою проблемою, новим збройним конфліктом", – наголосив він.

Тому Пєкло вважає, що в інтересах Європи, "щоб Україна зберегла перспективу членства в Європейському союзі, і аби Україна отримала також План дій щодо членства в НАТО".

Дипломат також нагадав, що Україна – "це великий ринок і це ключ до безпеки Європи".

"На додаток, це, з погляду інтересів Польщі, насправді наш найважливіший сусід, вагомий союзник, зокрема й на східному кордоні ЄС. І без цієї України нині, вже після того, що трапилося, неможливо створити європейську систему безпеки", – відзначив Ян Пєкло.