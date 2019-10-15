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Екс-посол Чалый: Украина не соглашалась на публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским

Новости » Политика    15.10.2019 - 05:05
Екс-посол Чалый: Украина не соглашалась на публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Процедура публикации ращговора первых лиц предусматривает снятия грива секретности

Украина не давала официального согласия Соединенным Штатам на публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua.

Он отметил, что для этого существует определенная процедура. Так, если украинская сторона соглашается на публикацию стенограммы разговора то необходимо согласовать снятие грифа секретности.

"Телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ. В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степени секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала из документов снять все грифы", - отметил Чалый.

Он добавил, что, насколько он понимает, подобная процедура в Украине не проводились.

Напомним, недавно в Белом доме в ходе расследования возможного импичмента Трампа признали попытку скрыть стенограмму разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Чиновники, под руководством юристов Совета национальной безопасности, отправили стенограмму разговора в отдельную секретную систему.

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