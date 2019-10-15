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Екс-посол Чалий: Україна не погоджувалася на публікацію стенограми розмови Трампа з Зеленським

Новини » Політика    15.10.2019 - 05:05
Екс-посол Чалий: Україна не погоджувалася на публікацію стенограми розмови Трампа з Зеленським
Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

Процедура публікації ращговора перших осіб передбачає зняття грива секретності

Україна не давала офіційного згоди Сполученим Штатам на публікацію стенограми телефонної розмови між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Про це заявив колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua.

Він зазначив, що для цього існує певна процедура. Так, якщо українська сторона погоджується на публікацію стенограми розмови то необхідно погодити зняття грифу секретності.

"Телефонні розмови мають певний обмежений доступ. У Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, в якому говорилося про надвисокий ступінь секретності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти всі грифи", - зазначив Чалий.

Він додав, що, наскільки він розуміє, подібна процедура в Україні не проводилися.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі в ході розслідування можливого імпічменту Трампа визнали спробу приховати стенограму розмови між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Чиновники, під керівництвом юристів Ради національної безпеки, відправили стенограму розмови в окрему секретну систему.

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