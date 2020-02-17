Экс-помощнику адвоката Трампа могут предъявить новые обвинения

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк рассматривает возможность предъявления новых обвинений американскому бизнесмену Льву Парнасу, который выполнял в Украине поручения адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Лев Парнас, который был задержан в Соединенных Штата в октябре прошлого года, инкриминируются нарушения при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

По данным издания, теперь прокуратура также может предъявить Парнасу обвинения в умышленном введении в заблуждение инвесторов, которые вкладывали средства в компанию Fraud Guarantee. Парнас является одним из ее основателей.

По словам источников, бизнесмен, предположительно, предоставлял инвесторам заведомо ложную информацию о компании, а также о том, как он планирует распорядиться их средствами.

Напомним, федеральный судья США назначил на 5 октября судебное разбирательство по делу Льва Парнаса и Игоря Фрумана, двух помощников личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, которые обвиняются в нарушении правил ведения избирательных кампаний.

Ранее в сети появилась аудиозапись на которой слышно, как будто бы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.