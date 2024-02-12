Екс-поліцейському, який наводив ракету на селище Гроза, оголосили нову підозру

Колишньому поліцейському, який разом із братом наводив ракету на селище Гроза в Харківській області, оголосили нову підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

Після початку російського повномасштабного вторгнення фігурант почав прислуговувати росіянам і виконувати всі їхні вказівки. Новим місцем роботи для зрадника стала окупаційна "патрульна служба".

Фото: Зрадник (dbr.gov.ua)

Разом із військовими РФ він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, і навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам.

Зрадниками виявилися обидва брати

За свою роботу отримував по 45 тисяч російських рублів щомісяця. Під час звільнення Куп'янська втік на підконтрольну росіянами територію. Колишнього поліцейського заочно підозрюють у державній зраді.

Зрадником був і рідний брат підозрюваного, кримінальне провадження щодо нього, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду в листопаді 2022 року.

Ракетний удар по Грозі

Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи завдали удару по селищу Гроза Харківської області. Ворог поцілив "Іскандером" у кафе та магазин. У закладі на момент удару відбувалися поминки за полеглим воїном.

11 жовтня СБУ викрила двох навідників ракети "Іскандер", якою війська РФ обстріляли село. Ними виявилися два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до РФ. Крім того, правоохоронці з'ясовують, із ким спілкувалися зрадники, щоб отримати інформацію для обстрілу села.

Через ракетний удар у селищі Гроза загинули 59 людей. 12 жовтня глава МВС України Ігор Клименко заявив, що поліція ідентифікувала усіх жертв.