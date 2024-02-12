Экс-полицейскому, который наводил ракету на поселок Гроза, объявили новое подозрение

Бывшему полицейскому, который вместе с братом наводил ракету на поселок Гроза в Харьковской области, объявили новое подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

После начала российского полномасштабного вторжения фигурант начал прислуживать россиянам и выполнять все их указания. Новым местом работы для предателя стала оккупационная "патрульная служба".

Фото: Предатель (dbr.gov.ua)

Вместе с военными РФ он дежурил на блокпостах, выписывал штрафы местным жителям, и даже изымал у них автомобили. Причем изъятый транспорт предатель передавал российским силовикам.

Предателями оказались оба брата

За свою работу получал по 45 тысяч российских рублей ежемесячно. Во время освобождения Купянска сбежал на подконтрольную россиянами территорию. Бывшего полицейского заочно подозревают в государственной измене.

Предателем был и родной брат подозреваемого, уголовное производство в отношении него, по факту государственной измены, работники ГБР направили в суд в ноябре 2022 года.

Ракетный удар по Грозе

Напомним, 5 октября российские террористы нанесли удар по поселку Гроза Харьковской области. Враг попал "Искандером" в кафе и магазин. В заведении на момент удара происходили поминки по погибшему воину.

11 октября СБУ разоблачила двух наводчиков ракеты "Искандер", которой войска РФ обстреляли село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в РФ. Кроме того, правоохранители выясняют, с кем общались предатели, чтобы получить информацию для обстрела села.

Из-за ракетного удара в поселке Гроза погибли 59 человек. 12 октября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что полиция идентифицировала все жертвы.