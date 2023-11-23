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Екс-поліцейського з Балаклії засудили до 13 років в'язниці за співпрацю з РФ

Архівне фото: Екс-поліцейського з Балаклії засудили до 13 років в'язниці (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній поліцейський із Балаклії (Харківська область) співпрацював із РФ під час окупації міста. За це суд відправив його до в'язниці на 13 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чим займався колишній поліцейський в окупації

У червні минулого року в місті Балаклія місцевий житель - колишній співробітник поліції охорони Харківської області - почав співпрацювати з окупантами. 

Він добровільно обійняв посаду "бійця спеціального відділу швидкого реагування" в "УВС ВЦА Харківської області", подавши для цього необхідні документи. 

Колабораціоніст охороняв адміністративні будівлі, де перебувала "нова влада". Крім того, він особисто супроводжував жінку, яка збирала "данину" з продавців на місцевому ринку.

Суд відправив його до в'язниці

Після деокупації Балаклії правоохоронці викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Фото: Колаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він пояснив, що дійсно перебував у Балаклії під час окупації, але не пам'ятає, що він підписував і коли. 

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Колаборанту призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 15 років.

Вироки для зрадників України

Суди в Україні регулярно виносять обвинувальні вироки для осіб, які допомагають Росії або співпрацювали з окупаційною владою в різних регіонах країни.

Нещодавно повідомлялось, що житель Куп'янська співпрацював з росіянами та влаштувався до них працювати правоохоронцем. Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 13 років та з конфіскацією всього майна.

Також жителя Луганської області засудили до 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами. Він допомагав штурмувати українські території біля Бахмута.

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