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Екс-пілот "Ред Булла" домовився про перехід у "Мерседес", – інсайдер

Фото: Даніель Ріккардо та Ландо Норріс (facebook.com/McLaren.Racing)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений гонщик "Макларена" Даніель Ріккардо перейде до стайні "Мерседес" перед сезоном-2023 у Формулі-1.

Про це заявив журналіст Дітер Ренкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Racing News 365.

Австралійський пілот стане резервістом команди з Бреклі. Сторони нібито вже домовилися про співпраці та невдовзі підпишуть контракт.

Ріккардо буде тест-пілотом "Мерседеса". Окрім того, угода передбачатиме опцію виступів 33-річного гонщика в гран-прі за необхідності. Сам австралієць раніше відхрещувався від можливого переходу в табір одного з грандів Королівських автоперегонів.

"Мерседес" зацікавлений у підписанні Ріккардо, оскільки впродовж короткого часу втратив обох тест-пілотів. Зокрема, чинний чемпіон Формули E Стоффель Вандорн перебрався в "Астон Мартін" у тому ж статусі, а колишній чемпіон "електричної" Формули Нік де Вріз стане бойовим пілотом "Альфа Таурі".

Даніель Ріккардо розпочав виступи у Формулі-1 ще в сезоні-2011 за кермом HRT. Потім він захищав кольори "Торо Россо", "Ред Булла", "Рено". Нинішній сезон – другий у "Макларені". В активі австралійського гонщика 35 набраних очок цьогоріч.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Мексиці після старту перед дуетом із "Мерседеса".

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MercedesФормула-1