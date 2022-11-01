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Экс-пилот "Ред Булла" договорился о переходе в "Мерседес", – инсайдер

Фото: Даниэль Риккардо и Ландо Норрис (facebook.com/McLaren.Racing)
Автор: Антон Федорцив

Опытный гонщик "Макларена" Даниэль Риккардо перейдет в конюшню "Мерседес" перед сезоном-2023 в Формуле-1.

Об этом заявил журналист Дитер Ренкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Racing News 365.

Австралийский пилот станет резервистом команды из Брэкли. Стороны якобы уже договорились о сотрудничестве и вскоре подпишут контракт.

Риккардо будет тест-пилотом "Мерседеса". Кроме того, соглашение будет предусматривать опцию выступлений 33-летнего гонщика в гран-при при необходимости. Сам австралиец ранее открещивался от возможного перехода в лагерь одного из грандов Королевских автогонок.

"Мерседес" заинтересован в подписании Риккардо, поскольку за короткое время потерял обоих тест-пилотов. В частности, действующий чемпион Формулы E Стоффель Вандорн перебрался в "Астон Мартин" в том же статусе, а бывший чемпион "электрической" Формулы Ник де Вриз станет боевым пилотом "Альфа Таури".

Даниэль Риккардо начал выступления в Формуле-1 еще в сезоне-2011 за рулем HRT. Затем он защищал цвета "Торо Россо", "Ред Булла", "Рено". Нынешний сезон – второй в "Макларене". В активе австралийского гонщика 35 набранных очков в этом году.

Напомним, что нидерландец Ферстаппен одержал победу в Мексике после старта впереди дуэта из "Мерседеса".

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MercedesФормула-1