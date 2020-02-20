Экс-первой замглавы ГМС продлили меру пресечения

Фото: Дина Пимахова (facebook.com/osce.odihr)

Дина Пимахова еще на два месяца останется под ночным домашним арестом

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшей первой заместительнице главе Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил ночной домашний арест Пимаховой еще на два месяца. Кроме того, продлен срок действия возложенных обязанностей.

Отметим, Пимахова подозревается в получении взятки. По версии следствия, она за 1800 долларов обещала гражданину Вьетнама посодействовать в оформлении вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего продления до трех лет.

Напомним, Пимахова фигурировала в громком скандале осенью 2017 года, когда Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ, который пытался дать ей взятку. Тогда же действия агента называли "преступной провокацией подкупа". После этого Антикоррупционное бюро обвинило силовиков из СБУ и ГПУ в срыве специальной операции. Данный инцидент позже использовали в лоббировании права НАБУ на самостоятельную прослушку.