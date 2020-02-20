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Екс-першій заступниці голови ДМС продовжили запобіжний захід

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 15:31
Екс-першій заступниці голови ДМС продовжили запобіжний захід
Фото: Діна Пімахова (facebook.com/osce.odihr)

Діна Пімахова ще на два місяці залишиться під нічним домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби Дине Пімаховій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Повідомляється, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив нічний домашній арешт Пімаховій ще на два місяці. Крім того, продовжено термін дії покладених обов'язків.

Зазначимо, Пімахова підозрюється в отриманні хабаря. За версією слідства, вона за 1800 доларів обіцяла громадянину В'єтнаму посприяти в оформленні посвідки на проживання в Україні на один рік з можливістю подальшого продовження до трьох років.

Нагадаємо, Пімахова фігурувала в гучному скандалі восени 2017 року, коли Служба безпеки України затримала агента НАБУ, який намагався дати їй хабар. Тоді ж дії агента називали "злочинною провокацією підкупу". Після цього Антикорупційне бюро звинуватило силовиків з СБУ та ГПУ у зриві спеціальної операції. Даний інцидент пізніше використовували в лобіюванні права НАБУ на самостійне прослуховування.

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